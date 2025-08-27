Силы ПВО за ночь уничтожили 26 беспилотников ВСУ над РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, 15 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области. Еще четыре беспилотника уничтожили в небе над Орловской областью. Над Белгородской областью перехватили три аппарата, над Брянской и Курской областями — по два БПЛА.
Вечером 25 августа, с 20:00 до 24:00 по московскому времени, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 37 украинских беспилотников над различными регионами страны.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные продолжили движение по всем направлениям в зоне спецоперации, в частности — в ДНР. В этот раз российским военным удалось освободить населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.