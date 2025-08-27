Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Садки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что из-за особенностей местности доставка продовольствия и медикаментов из тыловых районов на позиции бригады практически невозможна. По его словам, более половины солдат на позициях сейчас болеют.
Эвакуация заболевших военнослужащих практически невозможна, а попытки доставить лекарства с помощью дронов мгновенно пресекаются расчетами FPV-коптеров.
Также источник добавил, что российские подразделения группировки «Север» продолжают создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Тем временем в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявили случаи заболевания туберкулезом. Военнослужащие не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а средства на их приобретение собираются через волонтерские организации.