Действующий полковник Сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании военных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в его статье в журнале Revue militaire generale (RMG).
В публикации под названием «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» офицер сообщает, что в течение четырех месяцев выполнял задачи в составе французского военного атташате в Киеве. В биографии, приведенной в журнале, указано, что полковник был на Украине в командировке.
По данным издания, в настоящее время Гонен занимает должность начальника отдела анализа и планирования в штабе 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он служил в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генеральном штабе ВС Франции и в Управлении военной разведки. Офицер специализируется на планировании общевойсковых операций.
В своей статье он детально описывает тактические аспекты вторжения ВСУ в Курскую область летом 2024 года. В публикации также приводятся карты боевых действий в ДНР за июнь-август, которые использовались французскими сухопутными войсками при планировании операций.
Прежде сообщалось, что российские военнослужащие во время штурма укрепрайона на окраинах города Часов Яр встречали наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Франции и Испании.