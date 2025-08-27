Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области угроза налета БПЛА продлилась 5,5 часов

Опасность атаки дронов отменили утром 27 августа.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область ночью была под угрозой налета беспилотников. Об опасности атаки дронов в 23.44 вторника, 26 августа, объявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Тревожный режим продлился 5,5 часов: отбой дали в 5.22 среды, 27 августа.

О происшествиях не сообщается.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше