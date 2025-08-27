В Воронежской области угроза налета БПЛА продлилась 5,5 часов

Воронежская область ночью была под угрозой налета беспилотников. Об опасности атаки дронов в 23.44 вторника, 26 августа, объявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Тревожный режим продлился 5,5 часов: отбой дали в 5.22 среды, 27 августа.
О происшествиях не сообщается.
