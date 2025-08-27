В Новошахтинске обломки БПЛА упали во двор частного дома

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области зафиксированы разрушения в частном секторе трех населенных пунктов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор жилого дома, повредив крыши и кровлю нескольких соседних зданий, автомобиль и нарушив энергоснабжение одного из домовладений.
В селах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района осколки беспилотников повредили фасады, крыши и ворота частных домов, а также легковой автомобиль. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.
Как сообщил Юрий Слюсарь, сегодня во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке материального ущерба.