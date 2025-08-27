ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделения бригады, которая участвовала в нападении на Курскую область и снимала видео в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).
Речь идёт о 61-й отдельной механизированной бригаде украинских формирований.
«Боевики бригады в первых рядах участвовали в “Курской авантюре”, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже, прославившись видеороликами из “Пятерочки”, большинство из них там и остались до сих пор», — говорится в публикации.
Отмечается, что на харьковском участке фронта они оказались из-за продвижения группировки российских войск «Север» в направлении Хатнего и Амбарного.
Напомним, о полном освобождении Курской области от украинских формирований начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил 26 апреля в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.