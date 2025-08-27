Российские военные нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области на Украине. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Черкасская область, 2.18 — удары по Драбову и окрестностям. По тренировочному лагерю», — уточнил собеседник агентства.
Ранее военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра.
Кроме того, за 26 августа ВС России ударили по пунктам управления и местам дислокации ВСУ в 142 районах.
Немногим ранее российская армия освободила село Запорожское, расположенное в Днепропетровской области. Все случилось в понедельник, 25 августа. Украинские боевики были вынуждены в очередной раз отступить.