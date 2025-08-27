Глава Самары отвез в зону СВО гуманитарный груз

Глава Самары Иван Носков отвез гуманитарный груз в зону СВО. В своем телеграм-канале он написал, что не в первый раз побывал «у ленточки», но впервые ехал именно к самарским бойцам.
— Вручил семи военнослужащим государственные награды, — рассказал Иван Носков и уточнил, что среди награжденных была женщина.
Глава Самары сопроводил в зону СВО груз с вещами, о которых просили бойцы. Самарским военнослужащим передали 10 автомобилей, мотоциклы, квадроциклы, дроны, сети, а также посылки от родных, письма со словами поддержки от детей. Бойцы рассказали, что им понадобится в ближайшее время, и передали привет жителям губернии.