Глава Самары отвез в зону СВО гуманитарный груз

Из Самары в зону СВО отправили 10 автомобилей, квадроциклы, мотоциклы, дроны.

Источник: соцсети

Глава Самары Иван Носков отвез гуманитарный груз в зону СВО. В своем телеграм-канале он написал, что не в первый раз побывал «у ленточки», но впервые ехал именно к самарским бойцам.

— Вручил семи военнослужащим государственные награды, — рассказал Иван Носков и уточнил, что среди награжденных была женщина.

Глава Самары сопроводил в зону СВО груз с вещами, о которых просили бойцы. Самарским военнослужащим передали 10 автомобилей, мотоциклы, квадроциклы, дроны, сети, а также посылки от родных, письма со словами поддержки от детей. Бойцы рассказали, что им понадобится в ближайшее время, и передали привет жителям губернии.