Боевиков, которые ограбили «Пятерочку» в Судже, перебросят на Харьковское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«На Харьковском направлении с целью недопущения дальнейшего продвижения бойцов “Севера” в направлении Хатнего и Амбарного украинское командование перебросило на участок подразделения 61-й ОМБр ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области», — рассказал ТАСС собеседник агентства.
В статье отмечается, что именно 61-е подразделение ВСУ прославилось мародёрствами в Курской области, которые боевики с упоением снимали и выкладывали в интернет-ресурсы. Также украинские боевики разграбляли не только супермаркеты, но и дома жителей области. Более того, они хладнокровно расстреливали местных жителей и похищали гражданских, перевозя их через границу.
Отмечается, что Киев до сих пор не вернул некоторых гражданских лиц, вывезенных из Курской области незаконно. Украинские власти не хотят обсуждать статус мирных жителей российского приграничья, которые находятся у них.