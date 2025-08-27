В статье отмечается, что именно 61-е подразделение ВСУ прославилось мародёрствами в Курской области, которые боевики с упоением снимали и выкладывали в интернет-ресурсы. Также украинские боевики разграбляли не только супермаркеты, но и дома жителей области. Более того, они хладнокровно расстреливали местных жителей и похищали гражданских, перевозя их через границу.