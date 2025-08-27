Ричмонд
Врио главы Ростовской области попросил всех не выходить на улицу после атак БПЛА

Жителям Дона не следует подходить к местам происшествий.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь напомнил всем жителям Дона, в том числе ростовчанам, о том, что нельзя выходить на улицы сразу же после атак БПЛА.

— Прошу всех соблюдать меры предосторожности, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

По информации властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах региона.

В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками были посечены фасады, крыши и ворота нескольких частных домов, а также автомобиль.

В Новошахтинске фрагменты беспилотника упали во двор частного дома, ущерб также получили крыша и кровля нескольких соседних домов и машина, была нарушена подача электричества в одном из домов.

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА на площади в 250 кв. метров горела кровля четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринском. Возгорание было оперативно локализовано. Эвакуировали 15 жильцов здания, людей разместили в пункте временного размещения, который развернули на базе школы № 55. Пострадавших не было.

Сегодня, 27 августа, специальные комиссии проведут оценку ущерба.

