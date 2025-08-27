В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 «квадратах», никто не пострадал.
«Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», — сообщил Скрябин в Telegram-канале.
Он добавил, что принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба.
«Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей», — отметил Скрябин.
Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, а также организовать оперативный прием документов у жителей поврежденных домов для осуществления предусмотренных выплат.