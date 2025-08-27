Ночные ужасы в Диканьке. 33 удара возмездия превратили объект ВСУ в пекло

Российская армия не дает киевскому режиму даже дня, чтобы перевести дух от массированных ударов по объектам ВСУ. Разница лишь в том, сколько ракет и беспилотников участвуют в ударах возмездия. Накануне парой «Искандеров» был уничтожен арсенал ВСУ, доверху забитый ракетами к американским системам РСЗО HIMARS, и сами установки, наносившие удары по трубопроводу «Дружба» в Брянской области.