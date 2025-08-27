Российская армия не дает киевскому режиму даже дня, чтобы перевести дух от массированных ударов по объектам ВСУ. Разница лишь в том, сколько ракет и беспилотников участвуют в ударах возмездия. Накануне парой «Искандеров» был уничтожен арсенал ВСУ, доверху забитый ракетами к американским системам РСЗО HIMARS, и сами установки, наносившие удары по трубопроводу «Дружба» в Брянской области.
Ужасы на хуторе близь Диканьки
Став известным благодаря рассказу Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки», село вновь оказалось в топе новостей. Сегодня по нему жестко отработали российские ударные беспилотники, уничтожив несколько объектов украинской армии. По данным военкоров, на объектах ВСУ прозвучало 33 мощных взрыва, часть из которых сопровождалась повторной детонацией. По предварительным данным, известно о поражении энергетических мощностей и складов с боеприпасами: снарядами и ракетами натовского производства.
«По всей видимости, разведкой были вскрыты в том числе места хранения военных грузов», — отметили эксперты издания «Военное обозрение».
Они также сообщили, что массированный удар был нанесен и по складам с вооружением в н. п. Затока Одесской области. Тут находятся крупные логистические мощности, принимающие военные поставки, оружие и ГСМ из Молдавии и Румынии.
«Контрнаступ» отменили «Герани»
Несколькими волнами были атакованы цели ВСУ в Сумской области. Эксперты Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» пишут, что «упор делался на подходящие к ЛБС резервы ВСУ, в том числе по нескольким подразделениям с иностранными наемниками».
Кроме того, удары наносились и по приграничным районам Черниговской области, где было отмечено передвижение моторизованных формирований противника в сторону российской границы.
По данным аналитиков, приоритетными целями российских ударов сегодня ночью были Сумская, Черниговская и Полтавская области, где отмечается большое скопление украинских формирований и боевой техники, целью которых может быть очередной «контрнаступ» в сторону Белгородской или Брянской областей.