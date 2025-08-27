В Башкирии трудоустроили более 1400 ветеранов СВО

Вице-премьер республики — министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что в целом индикаторы социальной сферы в республике характеризуются положительной динамикой. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля составил 0,46%.
«В целях стабилизации ситуации на рынке труда и снижения дефицита кадровой потребности реализуется ряд мероприятий. В первую очередь это обучение и переобучение граждан, в том числе в рамках нацпроекта “Кадры”. Всего в первом полугодии организовано обучение 3 тысяч граждан», — добавил Руслан Хабибов.
Особое внимание уделяется вопросу трудоустройства ветеранов СВО. Начиная с марта текущего года эта работа ведется службой занятости республики в активном режиме. За каждым участником СВО, информация о котором поступает в центр занятости, закрепляется персональный куратор, который организует и координирует процесс оказания комплекса мер поддержки. Организовано взаимодействие со всеми (2205 чел.) демобилизованными, трудоустроено 1415 человек (64,2%).
Продолжается реализация образовательных сертификатов, эта поддержка доступна безработным и ищущим работу, женщинам в декретном отпуске, пенсионерам, участникам СВО и членам их семей.
В текущем году планируется выдача не менее 700 сертификатов, в отчетный период выдано 313. Эта мера поддержки особенно востребована у участников СВО и их близких — 274 сертификата из общего числа выданных (87,5%).
Республика в рамках нацпроекта продолжает участвовать в федеральных мероприятиях по стимулированию занятости отдельных категорий граждан, так называемом «субсидируемом найме», и программе «Мобильность 2.0». С начала года благодаря этой поддержке трудоустроен 41 человек.
«Рынок труда и занятость населения является важнейшим показателем экономической стабильности. Необходимо в дальнейшем также продолжить работу по улучшению рейтинговых позиций республики по размерам заработной платы и среднедушевых денежных доходов населения», — подчеркнул, завершая рассмотрение вопроса, премьер-министр региона.