В Башкирии трудоустроили более 1400 ветеранов СВО

Особое внимание уделяется вопросу трудоустройства ветеранов СВО. Начиная с марта текущего года эта работа ведется службой занятости республики в активном режиме. За каждым участником СВО, информация о котором поступает в центр занятости, закрепляется персональный куратор, который организует и координирует процесс оказания комплекса мер поддержки. Организовано взаимодействие со всеми (2205 чел.) демобилизованными, трудоустроено 1415 человек (64,2%).