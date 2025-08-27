Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.