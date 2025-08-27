Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.