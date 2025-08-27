Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.