Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Малиновка, Изюм и Купянск в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.