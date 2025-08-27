ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий «Востока»

В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.