ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.