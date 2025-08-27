Ричмонд
Появилось видео схватки дронов ВС РФ и ВСУ за жизнь сдавшегося украинца

В Сети появилось драматичное видео попытки спасения от дронов ВСУ украинского бойца, решившего сдаться в плен.

Кадры опубликовали в Telegram-канале «Летучий голландец» подразделения БПЛА, входящего в батальон «Терек» ВС России.

Наш беспилотник выводил солдата ВСУ с линии боевого соприкосновения на российские позиции. Между тем бывшие побратимы отправили за ним в погоню дроны. В результате сброса он получил осколочное ранение, но продолжил идти.

Операторы ВС РФ сделали все, чтобы спасти украинского военнослужащего. На кадрах видно, что на пути его следования приземлился FPV-дрон. Поначалу он напугал украинца, но в его задачу, видимо, входило прикрыть пленного с тыла. Коптер должен был подняться в небо в случае атаки вражеских БПЛА.

«По пленному неоднократно было оказано воздействие со стороны своих же товарищей, мы пытались сбить их дроны, чтобы спасти жизнь тому, кто поднял руки вверх», — написали в ТГ-канале. Увы, когда украинский боец был близок к цели, один из беспилотников все же нанес по нему смертельный удар.

