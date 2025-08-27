В Новошахтинске после ночной атаки БПЛА пострадали семь домов и два автомобиля

В поселке Соколово-Кундрюченском Новошахтинска после ночной атаки БПЛА пострадали семь домов и два автомобиля. Информацию по ущербу 27 августа уточнил глава города Сергей Бондаренко.
— В поселке Соколово-Кундрюченском повреждены крыши домов и окна. Изначально были обследованы три домовладения. На данный момент есть обращения от собственников семи домов, заявлено о двух поврежденных автомобилях, — прокомментировал Сергей Бондаренко.
По информации чиновника, комиссии уже выехали для фиксации ущерба.
Глава Новошахтинска попросил жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и не фотографировать места падения летательных аппаратов. При обнаружении частей беспилотников нужно звонить на телефону «112».