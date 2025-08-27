Управляемые бомбы поразили основной опорный пункт ВСУ в Волчанске

По информации источников канала, по военнослужащим противника на элеваторе ударили управляемые бомбы.
«Под ударами ФАБов с УМПК волчанский элеватор на левом берегу р. Волчья, который продолжают удерживать украинские нацисты, используя его как основной опорный пункт», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее сообщалось, что российские тяжелые огнеметные системы, артиллерия и авиация устроили «огненный ад» украинским военным, находящимся в левобережной части Волчанска.