ВС РФ освободили поселок в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам, штурмовому полку ВСУ и полку нацгвардии в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий, две станции РЭБ, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Малиновка, Изюм, Купянск Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 13 бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: порядка 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, станция РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Новотроицкое Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 65 человек. Также ВС РФ уничтожили: 12 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ, три склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 162 БПЛА самолетного типа.