В правительстве Воронежской области пояснили запрет публикаций о БПЛА

Пресс-служба облправительства опубликовала свой комментарий, где поясняется, что некоторые опубликованные данные могут представлять угрозу безопасности жителям региона, а также функционированию инфраструктуры и деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.
На данный момент правительство области завершает формирование региональной нормативной базы для пресечения распространения информации об ударах БПЛА.
Законодательно применение соответствующего указа будет возможным после того, как областная Дума примет изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».
— Изменения нацелены исключительно на предотвращение ущерба населению, гражданской инфраструктуре и Вооруженным Силам РФ. Они не коснутся граждан, которые руководствуются официальными источниками информации и публично не распространяют деталей, которые могут внести в ущерб безопасности, — сообщили 27 августа в региональном правительстве.