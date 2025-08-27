Ричмонд
Российские военные уничтожили украинские блиндажи в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ВС РФ в ДНР уничтожены блиндажи и пункты временной дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ДНР на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два блиндажа и два пункта временной дислокации личного состава ВСУ. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы “Мста-Б” мотострелкового соединения», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.

