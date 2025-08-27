Ричмонд
Появилось видео пролета ракеты Х-39 вблизи дрона-разведчика

Видеокадры очередного боевого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) размещены в Telegram-канале «Военный осведомитель». В этот раз средство поражения, известное, как Х-39 или «Изделие 305», на большой скорости промчалось мимо зависшего над целью дрона, который вел разведку над объектом противника.

Целью атаки стало одноэтажное здание, расположенное на окраине находящегося пока под контролем формирований киевского режима населенного пункта. Прямое попадание вызвало сильный взрыв, в результате обломки строения разбросало на большой площади.

«Тридцать девятые» отличаются феноменальной точностью работы. При этом в настоящее время в войска стали поступать модификации, имеющие дальность, превышающую ту, что объявлялась официально — 14500 метров. Такие ракеты применяются ударными вертолетами Ми-28НМ и Ка-52М.