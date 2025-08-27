Появилось видео пролета ракеты Х-39 вблизи дрона-разведчика

Целью атаки стало одноэтажное здание, расположенное на окраине находящегося пока под контролем формирований киевского режима населенного пункта. Прямое попадание вызвало сильный взрыв, в результате обломки строения разбросало на большой площади.
«Тридцать девятые» отличаются феноменальной точностью работы. При этом в настоящее время в войска стали поступать модификации, имеющие дальность, превышающую ту, что объявлялась официально — 14500 метров. Такие ракеты применяются ударными вертолетами Ми-28НМ и Ка-52М.