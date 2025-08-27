Появилось видео пролета ракеты Х-39 вблизи дрона-разведчика

Видеокадры очередного боевого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) размещены в Telegram-канале «Военный осведомитель». В этот раз средство поражения, известное, как Х-39 или «Изделие 305», на большой скорости промчалось мимо зависшего над целью дрона, который вел разведку над объектом противника.