Воробьёв рассказал о военной службе по контракту в Московской области

«Мы в Подмосковье с привлечением специалистов также осуществляем всё это сопровождение. Поэтому выплаты, справки, подготовка и всё, что касается оснащения бойца, после заключения контракта мы совместно с ВС РФ, с Росгвардией осуществляем», — заявил Воробьёв.