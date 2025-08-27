Воробьёв рассказал о военной службе по контракту в Московской области

Об этом сообщает 360.ru.
В интервью Владимиру Соловьёву губернатор отметил, что участникам СВО в Подмосковье предоставляют около 50 федеральных и 30 региональных льгот, и предоставление поддержки бойцам находится на постоянном контроле.
«Мы в Подмосковье с привлечением специалистов также осуществляем всё это сопровождение. Поэтому выплаты, справки, подготовка и всё, что касается оснащения бойца, после заключения контракта мы совместно с ВС РФ, с Росгвардией осуществляем», — заявил Воробьёв.
Перед заключением контракта проводится обучение на базе центра «Витязь».
