ВС России лишили ВСУ технических средств снабжения в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск ВС России в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств снабжения на константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) операторы БПЛА “Южной” группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземных роботехнических комплексов. НРТК ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) “Южной” группировки войск точным сбросом боеприпаса поразил роботехнический комплекс. Произошедшая детонация перевозимого боекомплекта полностью уничтожила транспортное средство ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

МО добавило, что в ходе дальнейшего наблюдения был замечен второй НРТК ВСУ, который был уничтожен расчетом ударного FPV-дрона.

