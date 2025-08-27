Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

«Вот и видео наказания “Леопарда” в Покровске. (…) Экипаж хвастал, как разрушает многоэтажки прямой наводкой, как благополучно прячется от наших беспилотчиков и уворачивается от дронов. Но сегодня слегка приуныл», — рассказал военкор.
Он добавил, что российские военные смогли определить местонахождение танка благодаря репортажу украинской прессы об экипаже бронемашины.
Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard под Купянском Харьковской области. Подбить технику удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.