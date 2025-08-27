Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США сильно отстают от России в применении БПЛА

Эксперты заявили о дефиците дешевых или качественных вариантов дронов.

Источник: Аргументы и факты

Американские вооруженные силы серьезно отстали от России и Украины в направлении разработки и применения в боевых условиях беспилотников (БПЛА), пишет Politico, ссылаясь на экспертов.

«Мы очень, очень отстаем. Проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или качественных вариантов. Каждый наш дрон уступает по качеству и цене (китайским. — Прим. ред.) дронам DJI», — заявил директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

Он пояснил, что для производства современных и дешевых дронов у ВСУ нет промышленной базы.

Эксперты также едины во мнение, что США «далеки от разработки, а тем более от внедрения» дронов-камикадзе, наземных БПЛА и дронов-курьеров.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские специалисты заинтересовались опытом военных действий на территории Украины, в которых широко применяются беспилотники (БПЛА), отметив, что подобного украинскому по масштабу конфликта не было со времен Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше