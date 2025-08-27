Politico: США сильно отстают от России в применении БПЛА

Американские вооруженные силы серьезно отстали от России и Украины в направлении разработки и применения в боевых условиях беспилотников (БПЛА), пишет Politico, ссылаясь на экспертов.
«Мы очень, очень отстаем. Проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или качественных вариантов. Каждый наш дрон уступает по качеству и цене (китайским. — Прим. ред.) дронам DJI», — заявил директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.
Он пояснил, что для производства современных и дешевых дронов у ВСУ нет промышленной базы.
Эксперты также едины во мнение, что США «далеки от разработки, а тем более от внедрения» дронов-камикадзе, наземных БПЛА и дронов-курьеров.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские специалисты заинтересовались опытом военных действий на территории Украины, в которых широко применяются беспилотники (БПЛА), отметив, что подобного украинскому по масштабу конфликта не было со времен Второй мировой войны.