Украинский формирования потеряли контроль над всей правобережной частью Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«То ли из-за лени, то ли от некомпетентности украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату ВСУ всей правобережной части Волчанска», — отметил собеседник агентства.
При этом, он заметил, что на Украине согласны с тем, что бойцы группировки «Север» форсировали реку Волчья и расширяют плацдарм уже там.
Также военный указал, что украинский ресурс по мониторингу боевых действий проигнорировал освобождение российскими войсками Дегтярного Харьковской области, которое, по данным Минобороны РФ, состоялось еще 17 июля.
Как писал сайт KP.RU, 6 августа разведчики ВС РФ показали позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские боевики вели обстрелы приграничных территорий Белгородской области, а также самого города.
1 августа стало известно, что российские подразделения успешно вытесняют противника с правого берега Волчанска в Харьковской области. Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север», сломив упорное сопротивление противника, выбивают врага с позиций на правобережье Волчанска.