Sham TV: ВВС Израиля нанесли удар по штабу сирийских войск под Дамаском

Истребители израильских ВВС нанесли удары по штабу сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, передает Sham TV.
Сообщается, что самолеты выпустили как минимум шесть ракет по наземным целям.
Также атаке подвергся военный объект на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, сообщил телеканал.
Ранее источник, который принимал участие во встрече министра иностранных дел Асаада Сирии аш-Шибани с диаспорой страны в Москве, сообщил, что переходное правительство Сирийской Арабской Республики думает о том, чтобы вернуть патрули российской военной полиции в южные провинции САР, чтобы «препятствовать вмешательству Израиля» в дела государства.