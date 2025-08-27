Sham TV: ВВС Израиля нанесли удар по штабу сирийских войск под Дамаском

Ранее источник, который принимал участие во встрече министра иностранных дел Асаада Сирии аш-Шибани с диаспорой страны в Москве, сообщил, что переходное правительство Сирийской Арабской Республики думает о том, чтобы вернуть патрули российской военной полиции в южные провинции САР, чтобы «препятствовать вмешательству Израиля» в дела государства.