ВСУ бросают наемников из Колумбии в Днепропетровской области

Наемникам из Колумбии ВСУ не организовывают эвакуацию в Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники из Колумбии, направляемые регулярными частями ВСУ в Днепропетровскую область, остаются без организованной эвакуации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные в силовых структурах.

«Наемников из Колумбии в Днепропетровской области бросают на позициях, не организовывают эвакуацию, а только сообщают украинскому командованию подробности гибели наемников и приблизительное место их тел», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что Вооруженные формирования Украины привлекают иностранных наемников, включая граждан Колумбии, для выполнения задач по проделыванию проходов. Уточняется, что в процессе разведывательных операций они часто подрываются на минных полях и подвергаются ударам с использованием дронов.

Кроме этого, накануне двое граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях в составе украинских формирований, признали свою вину в участии в боевых действий на стороне ВСУ против РФ.