Напомним, что Вооруженные формирования Украины привлекают иностранных наемников, включая граждан Колумбии, для выполнения задач по проделыванию проходов. Уточняется, что в процессе разведывательных операций они часто подрываются на минных полях и подвергаются ударам с использованием дронов.