Ким Чен Ын посетил базу спецопераций при генштабе КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецопераций при генштабе Корейской народной армии (КНА), сообщила радиостанция «Голос Кореи».
По информации журналистов, визит главы государства состоялся 27 августа. На базе он ознакомился с информацией об учениях снайперов и подразделений сил специальных операций КНА.
Напомним, 24 августа стало известно, что в КНДР провели испытания двух новых модификаций зенитных ракет. За пусками наблюдал глава государства.
