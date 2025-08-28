Ричмонд
Артиллеристы «Севера» поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили временные пункты дислокации украинских военных на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты буксируемых гаубиц “Мста-Б” артиллерийского подразделения группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ. Это значительно облегчило продвижение мотострелковых подразделений для дальнейших наступательных действий», — отметили в ведомстве.

Разведчики группировки войск «Север», используя БПЛА, зафиксировали спешный отход украинских военных с позиций.

