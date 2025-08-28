Ричмонд
Расчет «Ланцета» уничтожил гаубицу M198 ВСУ в зоне проведения спецоперации

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожил буксируемую гаубицу М198 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

В ведомстве уточнили, что техника противника была обнаружена операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе воздушной разведки.

Они передали координаты расчету «Ланцета», который точным ударом ликвидировал цель.

Минобороны РФ 27 августа сообщило о том, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ, которая находилась в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Российские военнослужащие нанесли удар по разведанным целям противника с помощью авиационных средств поражений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

