Расчет «Ланцета» уничтожил гаубицу M198 ВСУ в зоне проведения спецоперации

В ведомстве уточнили, что техника противника была обнаружена операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе воздушной разведки.
Они передали координаты расчету «Ланцета», который точным ударом ликвидировал цель.
Минобороны РФ 27 августа сообщило о том, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ, которая находилась в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Российские военнослужащие нанесли удар по разведанным целям противника с помощью авиационных средств поражений.
