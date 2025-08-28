Самарская область подверглась атаке беспилотников

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области! Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы», — написал Федорищев в Telegram-канале.
