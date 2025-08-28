Ричмонд
Самарская область подверглась атаке беспилотников

Федорищев: Самарская область подверглась атаке беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области! Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы», — написал Федорищев в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше