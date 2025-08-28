Самарский аэропорт Курумоч снова начал работать после атаки беспилотников

Ночью 28 августа в целях безопасности закрывали самарский аэропорт Курумоч. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что губернию атаковали вражеские беспилотники. Ограничения в Курумоче ввели около 03.50, а спустя четыре часа — сняли.
— В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, летевших в Самару, — прокомментировал представитель Росавиации.
Были отменены два рейса, которые должны были вылететь из Самары в Москву в 06.35 и в 10.00, а также два самолета из Москвы. На прием и отправку задержаны несколько самолетов в российские города и за границу. По плану, скоро они начнут улетать и приземляться.
