На севере Прикамья похоронили погибшего год назад 36-летнего участника СВО

В Красновишерске 27 августа с воинскими почестями в последний путь проводили погибшего в зоне СВО земляка. Антипин Алексей Николаевич погиб около года назад.
Алексей Антипин родился 20 сентября 1988 года. В зоне проведения СВО проходил военную службу стрелком мотострелкового взвода. Погиб при исполнении воинского долга 14 сентября 2024 года вблизи населенного пункта Гродовка.
Администрация Красновишерского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям солдата, разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.