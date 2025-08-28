В 57-й бригаде ВСУ разразился скандал: вскрылись факты издевательств над мобилизованными

Собеседник агентства сообщил, что на харьковском направлении в настоящее время проводится проверка в отношении командования указанной бригады. Поводом для нее стали участившиеся случаи жестокого обращения с мобилизованными. Данные о происходящем были получены, в том числе, от родственников пострадавших военнослужащих.