Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Харьковской области, допускало издевательства над мобилизованными военнослужащими. По информации российских силовых структур, переданной агентству ТАСС, новобранцев неделями удерживали в ямах и систематически избивали.
Собеседник агентства сообщил, что на харьковском направлении в настоящее время проводится проверка в отношении командования указанной бригады. Поводом для нее стали участившиеся случаи жестокого обращения с мобилизованными. Данные о происходящем были получены, в том числе, от родственников пострадавших военнослужащих.
«По данным родственников, их удерживают неделями в ямах и избивают», — уточнил собеседник агентства.
Прежде в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявили случаи заболевания туберкулезом. Военнослужащие не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а средства на их приобретение собираются через волонтерские организации.