Над Ростовской областью сбили 21 дрон

Всего же по стране за этот период было уничтожено 102 беспилотника. Из них 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 — над Самарской областью, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Республикой Крым. По три дрона ликвидировали над Воронежской и Саратовской областями, два сбили над Волгоградской областью и один — над акваторией Азовского моря.