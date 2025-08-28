Ричмонд
Над Ростовской областью сбили 21 дрон

Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью в ночь на 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 28 августа, Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В период с 23:00 минувшего вечера до 7:00 утра дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 21 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего же по стране за этот период было уничтожено 102 беспилотника. Из них 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 — над Самарской областью, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Республикой Крым. По три дрона ликвидировали над Воронежской и Саратовской областями, два сбили над Волгоградской областью и один — над акваторией Азовского моря.

