Над Ростовской областью сбили 21 дрон

В ночь на четверг, 28 августа, Ростовская область подверглась атаке БПЛА. В период с 23:00 минувшего вечера до 7:00 утра дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 21 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего же по стране за этот период было уничтожено 102 беспилотника. Из них 22 дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 — над Самарской областью, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Республикой Крым. По три дрона ликвидировали над Воронежской и Саратовской областями, два сбили над Волгоградской областью и один — над акваторией Азовского моря.
