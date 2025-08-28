Ричмонд
Из-за атаки БПЛА в Самарской области задержались 10 поездов 28 августа

Три электрички отменили в Самарской области из-за атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 августа Самарскую область атаковали беспилотники. Из-за этого была нарушена работа контактной сети в районе станции Кряж, предупредили в Куйбышевской железной дороге. Ситуация повлияла на график движения поездов.

— Из-за происшествия сейчас задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, — прокомментировала пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Самое долгое время отставания поездов от расписания — чуть больше двух часов. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы его сократить.

Также из-за инцидента отменили три электрички. Узнать точную информацию о движении поездов можно на сайте АО «РЖД» или по телефону 8−800−775−00−00.

Также на четыре часа закрывали аэропорт Курумоч, в это время на запасной аэродром отправили пять самолетов.

