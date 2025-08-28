Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом утром 28 августа отразили атаку БПЛА: что известно

Над Крымом сбили 11 беспилотников ВСУ.

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, в течение ночи с 23 часов 27 августа до 7 часов утра 28 августа дежурными средствами ПВО над Россией были перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

11 их них сбили над полуостровом Крым. Еще 22 — над акваторией Черного моря и один над Азовским.

Кроме того, 18 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем, по 21 над Ростовской и Самарской областями, по три над Воронежской и Саратовской областями и два дрона сбили над Волгоградской областью.

Напомним, утром 26 августа над Крымом сбили восемь БПЛА ВСУ. Как уточнили в МО РФ, беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 7:00 до 7:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше