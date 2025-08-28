Над Крымом утром 28 августа отразили атаку БПЛА: что известно

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, в течение ночи с 23 часов 27 августа до 7 часов утра 28 августа дежурными средствами ПВО над Россией были перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
11 их них сбили над полуостровом Крым. Еще 22 — над акваторией Черного моря и один над Азовским.
Кроме того, 18 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем, по 21 над Ростовской и Самарской областями, по три над Воронежской и Саратовской областями и два дрона сбили над Волгоградской областью.
Напомним, утром 26 августа над Крымом сбили восемь БПЛА ВСУ. Как уточнили в МО РФ, беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 7:00 до 7:30 по московскому времени.