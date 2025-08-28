Ричмонд
Андрей Бочаров прокомментировал последствия налета БпЛА на Петров Вал

В результате попытки вражеских сил атаковать регион возник пожар в техническом здании локомотивного депо в Камышинском районе.

Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью силы ВСУ вновь пытались атаковать Волгоградскую область, сообщает Минобороны РФ. Силами ПВО были подавлены были подавлены два беспилотника самолетного типа.

Обломками сбитых беспилотников повреждено техническое строение на территории локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района.

«Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Однако в целях безопасности было приостановлено движение железнодорожного транспорта через станцию Петров Вал. Специалисты, по данным ПривЖД, с четырех часов утра обследовали инфраструктуру. К семи часам утра они закончили свою работу.

Приостановка движения вызвала сбой в расписании четырех пассажирских поездов. Так, в пути задерживаются составы № 107 Волгоград-Нижневартовск, № 505 Имеретинский Курорт-Нижневартовск, № 244 Новокузнецк-Анапа и № 358 Уфа-Имеретинский Курорт. Длительность отставания от графика не превышает часа.

