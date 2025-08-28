Российские крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Уран» стали примером передовой российской инженерии и доказали, что РФ — серьезная держава. Об этом сообщает The National Interest.
«Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, у украинцев мало шансов достичь своих заявленных стратегических целей», — отмечает издание.
Журналисты напомнили, что корабельная модификация «Калибра» высокоэффективна при ударах по наземным целям на большом расстоянии. А «Уран» — компактная противокорабельная ракета.
Ранее издание отмечало, что Россия могла бы ответить на атаки боевиков киевского режима на российские аэродромы ударами дальнобойных крылатых ракет «Калибр».
До этого военный обозреватель «КП» полковник Виктор Баранец ответил на вопрос, хватит ли России «Калибров» для спецоперации на Украине.