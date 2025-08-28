Один из районов Воронежской области атаковали три беспилотника ВСУ

Утром 28 августа в Министерстве обороны России сообщили, что всего с 23.00 среды, 27 августа, до 7.00 четверга, 28 августа, перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА. В том числе 22 — над Черным морем, по 21 — над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областью, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.