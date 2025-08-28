Ричмонд
Один из районов Воронежской области атаковали три беспилотника ВСУ

Силы ПВО уничтожили три вражеских БПЛА, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в четверг, 28 августа, в 6.51 объявили отбой опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Александра Гусева. Напомним, опасность атаки объявляли в среду, 27 августа, в 19.50. Таким образом, она продлилась 11 часов.

По данным властей, ночью в четверг, 28 августа, в одном из районов Воронежской области специалисты сил ПВО обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 28 августа в Министерстве обороны России сообщили, что всего с 23.00 среды, 27 августа, до 7.00 четверга, 28 августа, перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА. В том числе 22 — над Черным морем, по 21 — над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областью, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
