Bloomberg: советник Трампа обвинил Моди в конфликте на Украине

Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возложил ответственность за украинский конфликт на премьер-министра Индии Нарендру Моди. Это заявление он сделал в эфире телеканала Bloomberg.
«Я имею в виду (конфликт — Прим. ред.) Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал советник Белого дома.
По его мнению, от действий Индии проигрывают «все в Америке», в том числе предприятия и потребители. Наварро считает, что высокие индийские тарифы лишают США рабочих мест и доходов.
«И тогда налогоплательщики проигрывают», — продолжил он, отметив, что США «должны финансировать конфликт Моди».
Наварро ранее заявлял, что Индия якобы выступает мировым посредником в торговле нефтью из России, что, по его мнению, якобы связано с финансированием украинского конфликта.
Накануне в силу вступили пошлины в 50%, которые президент США Дональд Трамп ввел на все товары из Индии. При этом Нью-Дели твердокаменно встретил ограничения из Вашингтона. Так, Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но индийский премьер решил не брать трубку.