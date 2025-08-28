Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: советник Трампа обвинил Моди в конфликте на Украине

По словам советника Трампа, от действий Индии проигрывают «все в Америке».

Источник: Комсомольская правда

Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возложил ответственность за украинский конфликт на премьер-министра Индии Нарендру Моди. Это заявление он сделал в эфире телеканала Bloomberg.

«Я имею в виду (конфликт — Прим. ред.) Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал советник Белого дома.

По его мнению, от действий Индии проигрывают «все в Америке», в том числе предприятия и потребители. Наварро считает, что высокие индийские тарифы лишают США рабочих мест и доходов.

«И тогда налогоплательщики проигрывают», — продолжил он, отметив, что США «должны финансировать конфликт Моди».

Наварро ранее заявлял, что Индия якобы выступает мировым посредником в торговле нефтью из России, что, по его мнению, якобы связано с финансированием украинского конфликта.

Накануне в силу вступили пошлины в 50%, которые президент США Дональд Трамп ввел на все товары из Индии. При этом Нью-Дели твердокаменно встретил ограничения из Вашингтона. Так, Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но индийский премьер решил не брать трубку.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше