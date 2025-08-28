Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВО

Сергей Таранов, имеющий медицинское образование, был мобилизован в октябре 2022 года. Три года он работал начальником военного медпункта, его перебрасывали на разные точки передовой, в том числе и самые горячие. Трудно подсчитать, сколько жизней спас военный врач — он и его коллеги оказывали помощь раненым бойцам, вынесенным с поля боя.