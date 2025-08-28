Пожар начался в Геленджике после падения обломков БПЛА в ночь на 28 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фрагменты дрона упали в лесном массиве в районе села Криница. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. метров. Изначально в тушении пожара задействовали 14 человек и 4 единицы техники.
«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.
Для тушения пожара направлен вертолет. Но его работе пока мешает боковой ветер. Всего в ликвидации возгорания задействованы 20 единиц техники и около 100 человек личного состава.
«Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил Алексей Богодистов.