Из-за застрявшего в крыше БПЛА в Ростовской области эвакуировали 89 человек

В Чертковском районе осколки БПЛА застряли на крыше дома, 89 человек из ближайших домов эвакуированы.

Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь. В ночь на 28 августа над Ростовской областью сбили 21 беспилотник в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В селе Маньково-Калитвенское БПЛА застрял на крове дома, повредив проводку. Дом был обесточен. Так как есть угроза взрыва боевой части дрона, то жители 50 соседних домов были эвакуированы — это 89 человек, среди них есть дети. Большая часть селян разместились у родственников и близких, 10 взрослых и двое детей находятся в ПВР, который открыли на базе дома культуры.

«Место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы», — отметил Слюсарь.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
