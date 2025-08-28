Из-за застрявшего в крыше БПЛА в Ростовской области эвакуировали 89 человек

Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь. В ночь на 28 августа над Ростовской областью сбили 21 беспилотник в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В селе Маньково-Калитвенское БПЛА застрял на крове дома, повредив проводку. Дом был обесточен. Так как есть угроза взрыва боевой части дрона, то жители 50 соседних домов были эвакуированы — это 89 человек, среди них есть дети. Большая часть селян разместились у родственников и близких, 10 взрослых и двое детей находятся в ПВР, который открыли на базе дома культуры.