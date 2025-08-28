Массовая атака. Над Самарской областью сбили за ночь 21 беспилотник

В Самарской области ночью 28 августа сбили 21 беспилотник, были перебои в работе транспорта и связи.
Ночью 28 августа 2025 года Самарская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено 21 БПЛА.
Аэропорт и авиарейсы.
В 04:00 аэропорт Курумоч временно прекратил работу, из-за чего пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, а четыре рейса (два в Москву и два из нее) отменены.
Задержки затронули перелеты в Тбилиси, Санкт-Петербург, Дубай и другие города. К 08:00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Железнодорожное сообщение.
Падение обломков одного из дронов в районе станции Кряж повредило контактную сеть. Это вызвало задержку шести пассажирских и четырех пригородных поездов, еще три электрички отменили. Максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут.
Железнодорожные службы работают над устранением последствий и стараются минимизировать задержки движения.
Связь.
В Самаре временно ограничили мобильный интернет. Власти напомнили о доступных публичных точках Wi‑Fi и призвали не публиковать в сети фото и видео атак, чтобы не помогать противнику.
Режим опасности был введен в 03:00 и снят в 08:38. Губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и обращаться в экстренные службы по номеру 112.