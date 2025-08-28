Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая атака. Над Самарской областью сбили за ночь 21 беспилотник

По области зафиксированы перебои связи и транспорта.

В Самарской области ночью 28 августа сбили 21 беспилотник, были перебои в работе транспорта и связи.

Ночью 28 августа 2025 года Самарская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено 21 БПЛА.

Аэропорт и авиарейсы.

В 04:00 аэропорт Курумоч временно прекратил работу, из-за чего пять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, а четыре рейса (два в Москву и два из нее) отменены.

Задержки затронули перелеты в Тбилиси, Санкт-Петербург, Дубай и другие города. К 08:00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Железнодорожное сообщение.

Падение обломков одного из дронов в районе станции Кряж повредило контактную сеть. Это вызвало задержку шести пассажирских и четырех пригородных поездов, еще три электрички отменили. Максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут.

Железнодорожные службы работают над устранением последствий и стараются минимизировать задержки движения.

Связь.

В Самаре временно ограничили мобильный интернет. Власти напомнили о доступных публичных точках Wi‑Fi и призвали не публиковать в сети фото и видео атак, чтобы не помогать противнику.

Режим опасности был введен в 03:00 и снят в 08:38. Губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше