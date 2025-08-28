Ричмонд
Колумбийским наемникам обещали до 3 тысяч долларов в месяц в ВСУ

Британские спецслужбы «обрабатывали» колумбийцев для службы в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийским наемникам, участвующим в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.

Юрист добавил, что британские спецслужбы выступают посредником между структурами Украины и жителями Колумбии. А на территории Украины идеологической пропаганде наемников подвергала СБУ.

Накануне двое колумбийских наемников признали вину в боевых действиях против России на стороне Украины. СМИ сообщали, что представленные протоколы допросов обвиняемых Анте Александера и Медины Аранды Хосе Арона содержат признательные показания.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии, направляемые регулярными частями ВСУ в Днепропетровскую область, остаются без организованной эвакуации.