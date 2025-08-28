Колумбийским наемникам обещали до 3 тысяч долларов в месяц в ВСУ

Колумбийским наемникам, участвующим в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.