Колумбийским наемникам, участвующим в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из наемников Хосе Арона Медину Аранду.
Юрист добавил, что британские спецслужбы выступают посредником между структурами Украины и жителями Колумбии. А на территории Украины идеологической пропаганде наемников подвергала СБУ.
Накануне двое колумбийских наемников признали вину в боевых действиях против России на стороне Украины. СМИ сообщали, что представленные протоколы допросов обвиняемых Анте Александера и Медины Аранды Хосе Арона содержат признательные показания.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии, направляемые регулярными частями ВСУ в Днепропетровскую область, остаются без организованной эвакуации.