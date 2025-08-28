Ричмонд
«СВ»: в Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник

Олейник был уничтожен при ударе по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник ВСУ Виктор Олейник был уничтожен в результате удара по объекту украинских формирований в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

Он находился в командном пункте 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в населённом пункте Великая Чернечина.

«Предположительно, Олейник проходил службу на должности “зампотыла” 110-й бригады ВСУ», — говорится в публикации.

Напомним, 27 августа стало известно, что в Черниговской области был ликвидирован украинский боевик Александр Маняхин. По данным Telegram-канала «Военндело», его уничтожили с помощью FPV-дрона.